Projekt soll gärtnerischen Nachwuchs begeistern

Potsdam (dpa/bb) - Der Mangel an Fachleuten für Gartenbauberufe in Brandenburg wird immer drängender. Mit einem Projekt will das Land die Gewinnung von Nachwuchs unterstützen, wie das Agrarministerium am Mittwoch mitteilte. Mit rund 100 000 Euro werde die Stelle eines Nachwuchsreferenten beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg für zwei Jahre finanziert. Er solle Aktivitäten bündeln, um Interesse für den Ausbildungsberuf zu wecken. Der Zuwendungsbescheid werde am Donnerstag übergeben.

Von 35 Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr 2010 ist die Zahl nach Angaben des Ministeriums 2017 auf 11 zurückgegangen. Es gibt immer weniger Betriebe, die ausbilden. Zudem ist es aufgrund der zunehmenden Spezialisierung - von Friedhofsgärtnerei, über Gemüse- und Obstbau bis zur Staudengärtnerei - schwierig, in einem Betrieb alle Ausbildungsbereiche anzubieten.