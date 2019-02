Grüne: Brandschutz in Ställen muss besser werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Viele Brände in Ställen brandenburgischer Agrarbetriebe könnten aus Sicht der Grünen bei einer besseren Umsetzung des Brandschutzes verhindert werden. "Es ist bitter, es ist traurig, es ist vermeidbar", sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Benjamin Raschke, der Deutschen Presse-Agentur. Trotz gesetzlicher Grundlagen in der Bauordnung blieben Schutzmaßnahmen für Tiere in der Praxis hinter den Anforderungen zurück, kritisierte er. Raschke kündigte an, einen Antrag im Landtag einzubringen, um eine deutliche Verbesserung der Situation zu erreichen.