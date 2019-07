Sommerobst hat Hochsaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein ist Hochsaison für Sommerobst. Derzeit gebe es Himbeeren, Erdbeeren und Kirschen auf den Betrieben in bester Qualität und Menge, wie die Landwirtschaftskammer am Freitag mitteilte. Aktuell habe die Himbeer-Saison begonnen. Auf einer Gesamtfläche von knapp 70 Hektar werden die Beeren in den kommenden Wochen geerntet, sagte Kammersprecherin Daniela Rixen.

Bereits seit Ende Juni sind in Schleswig-Holstein die Kirschen reif. Derzeit hat die Ernte der mittelspäten Süßkirschensorten begonnen. Die Sauerkirschen folgen Ende des Monats. Bei den Sauerkirschen werden gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Erträge erwartet. Bei den Süßkirschen dürften diese geringer ausfallen. Grund dafür ist die sehr kalte Fruchtansatzphase mit Spätfrösten im April und Anfang Mai und wegen des eingeschränkten Bienenflugs während der Blüte. Laut Statistikamt stehen Kirschbäume auf rund 100 Hektar im Land, davon sind rund 60 Hektar Süßkirschen.

Die Erdbeersaison startet in Schleswig-Holstein in ihr letztes Drittel. Die rund 80 Betriebe mit rund 900 Hektar Anbaufläche setzen zunehmend auf die Direktvermarktung. Verbraucher können jetzt beste Qualitäten für Marmelade und Kompott kaufen und auch selber pflücken, sagte Rixen. Viele Betriebe im Land bieten dies an. Die zurzeit kühleren Temperaturen sorgen für stabile Erntemengen und stabile Preise.