Schleswig-Holsteins Spargel-Bauern warten auf Sonne

Rendsburg (dpa/lno) - Der kühle März hat Schleswig-Holsteins Feinschmeckern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die Spargel-Saison ist es nach Angaben der Landwirtschaftskammer noch zu früh. "Ihm fehlt die Sonne. Die kühlen Temperaturen bremsen derzeit sein Wachstum aus", sagte Kammersprecherin Daniela Rixen. Spargel liebt mediterrane Wärme.

Viele Spargelbauern in Schleswig-Holstein legen daher riesige Plastikplanen über ihre Felder. Im Zwischenraum werden die wärmenden Sonnenstrahlen gespeichert, die Erde erwärmt und das Wachstum der Spargelwurzeln angeregt, sagte Rixen: "Bei Sonnenschein herrschen unter der Plastikhaube zum Teil mediterrane Temperaturen."

Im nördlichsten Bundesland wollen in diesem Frühjahr rund 50 Betriebe Spargel auf 450 Hektar Fläche ernten. Dazu kommen noch 50 Hektar Fläche mit Jungpflanzen. In Schleswig-Holstein steht den Angaben zufolge der Termin für den offiziellen Start in die Spargelsaison noch nicht fest.