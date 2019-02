Frühlingsgefühle bei den Bauern: Doch sie wollen mehr Regen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Mildes Wetter und Sonnenschein haben schon im Februar bei Norddeutschlands Bauern "Frühlingsgefühle" geweckt. "Die Landwirte freuen sich über das schöne Wetter, wünschen sich aber noch ein bisschen Niederschlag", sagte Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer: "Die Grundwasservorräte sind noch nicht wieder ausreichend aufgefüllt worden." Dafür hätten die Niederschläge der vergangenen Wochen nicht gereicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes blieben die Regenmengen in Schleswig-Holstein um ein Drittel unter dem langjährigen Durchschnitt. Von Oktober bis Januar seien in diesem Winter lediglich 196,6 Liter Niederschlag gemessen worden statt 299,2 Liter (Berechnungszeitraum 1981 - 2010). Auch in Hamburg habe es in dieser Zeit mit 202,5 Litern statt 272,5 Litern zu wenig geregnet.

"Im Herbst sind die Winterkulturen sehr gut bestellt worden und bisher auch gut durch den Winter gekommen", sagte Rixen. Die ersten Spargelbauern haben schon begonnen, "bei besten Bedingungen" die Folien auf den Feldern auszubringen. Auch auf den Erdbeerfeldern hätten die Vorbereitungen begonnen.