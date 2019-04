Dithmarschens Kohl-Bauern pflanzen die ersten Setzlinge aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - In Dithmarschen haben die Kohl-Bauern mit dem Auspflanzen der Setzlinge begonnen. 15 bis 20 Prozent der Jungpflanzen seien bereits im Boden, wie Robert Bode von der Landwirtschaftskammer sagte. "Die Bauern haben das gute Wetter genutzt." Dithmarschen gilt als größtes geschlossenes Kohlanbaugebiet Europas. Im vergangenen Jahr wurden in der Region auf knapp 3000 Hektar fruchtbarem Marschland insgesamt rund 80 Millionen Weiß-, Rot- und Blumenkohlköpfe gepflanzt.

Die meisten Kohlbauern pflanzen industriell gezogene Setzlinge. Die acht bis zehn Wochen alten Jungpflanzen kommen aus großen Gärtnereien in der Region und sind bereits an das raue norddeutsche Klima gewöhnt. Mit den standardisierten Kohlsetzlingen geht unter anderem das Auspflanzen schneller. Mit Hilfe halbautomatischer Maschinen bepflanzt ein halbes Dutzend Arbeiter in zweieinhalb Stunden einen Hektar mit bis zu 30 000 Kohlsetzlingen, sagte Bode.