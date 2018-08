Schweinehalter sehen Zukunft für Ferkelerzeugung kritisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschland (ISN) stellt heute in Osnabrück eine Umfrage unter Ferkelerzeugern vor. Demnach denken mehr als 50 Prozent der Betriebe ans Aufgeben, weil ihnen Sicherheit und Perspektive fehlten. Der ISN gehören deutschlandweit rund 10 000 Schweinehalter an. Viele konventionelle Schweinehalter in Deutschland sind derzeit unzufrieden, weil zahlreiche politischen Fragen ungeklärt sind.

So ist etwa das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln ab dem ersten Januar 2019 in Deutschland verboten. Die männlichen Ferkel werden kastriert, um den von vielen als unangenehm empfundenen Ebergeruch zu vermeiden. Wie mit den Tieren ab Jahresbeginn umgegangen werden darf, steht bislang noch nicht fest, weil es noch keine Einigung unter den Agrarministern gibt. Auch bei der Sauenhaltung herrscht nach einem Urteil des Oberverwaltungsgericht Magdeburg Planungsunsicherheit.