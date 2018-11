Tierschützer fordern Schließung von Schlachthof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Tierschützer haben die sofortige Schließung eines Schlachthofes in Oldenburg gefordert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Betrieb wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Der Verein Deutsches Tierschutzbüro hatte in dem Schlachthof im September und Oktober mit verdeckter Kamera gefilmt. Die Videos stellten sie am Dienstag in Oldenburg vor. "Aus unserer Sicht zeigt das Material klare und schwerwiegende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und Straftaten", sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Jan Peifer. Erst vor wenigen Wochen hatten die Behörden einen Schlachthof in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) stillgelegt, nachdem ihm Tierschützer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen hatten.