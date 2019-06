Schönste Kuh wird bei Rinderzuchtschau prämiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Aus 250 besonders wohlgeratenen Kühen wird bei der Rinderzuchtschau German Dairy Show in Oldenburg heute die allerschönste prämiert. Bei der Veranstaltung zeigen Züchter aus ganz Deutschland ihre gelungensten Tiere aus fünf verschiedenen Rassen. Im Wettbewerb sind Kühe der Rassen Holstein, Braunvieh, Fleckvieh, Jersey und Rotvieh vertreten. Die Veranstaltung knüpft unter dem neuem Namen German Dairy Show und mit mehr beteiligten Rinderrassen an die frühere Deutsche Holstein-Schau an. Veranstalter ist der Bundesverband Rind und Schwein.