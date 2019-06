Rinderzüchter zeigen ihre schönsten Kühe in Oldenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Rinderzüchter aus ganz Deutschland präsentieren von heute an in Oldenburg zwei Tage lang ihre schönsten Kühe. Bei dem Wettbewerb für fünf verschiedene Rinderrassen werden nach Angaben der Organisatoren etwa 250 Kühe gezeigt. Die Veranstaltung knüpft unter dem neuen Namen German Dairy Show und mit mehr Rinderrassen an die frühere Deutsche Holstein-Schau an. Beteiligt sind nun die Rassen Holstein, Braunvieh, Fleckvieh, Jersey und Rotvieh. Nach den gelungensten Exemplaren jeder einzelnen Gattung wird am Donnerstag die schönste Kuh aller Rassen gekürt. Parallel findet eine Fachmesse zur Rinderzucht statt. Veranstalter ist der Bundesverband Rind und Schwein.