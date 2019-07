Staatskanzlei: Sondersitzung des Kabinetts zu Waldhilfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die dramatische Lage in Thüringens Wäldern soll Thema einer Sondersitzung des Kabinetts werden. Es gehe um einen Aktionsplan, sagte eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei am Dienstag auf Anfrage. Ein Termin für die Sondersitzung stehe jedoch noch nicht fest. Zuvor hatte der MDR Thüringen berichtet. Nach Schätzungen von Fachleuten muss in den kommenden zehn Jahren bis zu eine halbe Milliarde Euro aufgebracht werden, um Thüringens Wälder durch mehr Mischkulturen mit bestimmten Laub- und Nadelbäumen standhafter gegenüber den Klimaveränderungen zu machen.

Kritik kam von den Oppositionsfraktionen CDU und AfD, die der Landesregierung ein schleppendes Krisenmanagement vorwarfen. Das Landwirtschaftsministerium geht derzeit davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2,5 bis 3 Millionen Festmeter Käferholz in den Wäldern im Freistaat anfallen. Die größten Schäden gebe es bei der Buche (498 000 Festmeter) und der Fichte (384 400).