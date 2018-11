Erste Garnelenzucht Hessens nimmt Betrieb auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niedenstein (dpa/lhe) - Der 27-jährige Landwirt Sven Damm aus Niedenstein (Schwalm-Eder-Kreis) ist Hessens erster Garnelenzüchter. Dem hessischen Bauernverband sei kein ähnlicher Betrieb bekannt, sagte Verbandssprecher Bernd Weber: "Das ist definitiv eine Nische, die hier besetzt wird." Damm hat Anfang November mit der Zucht begonnen, dazu importierte er 80 000 White-Tiger-Garnelen aus Florida. In einem halben Jahr sollen die Tiere ausgewachsen sein. Für die Zucht ist 28 Grad warmes Wasser nötig, die Energie dafür liefert Damms Biogasanlage.

Dem Bundesverband Aquakultur in Kiel zufolge war die Zahl der Garnelenzüchter in Deutschland bisher gering. Sie wachse aber gerade. 2017 gab es nach Angaben des Verbands bundesweit nur sieben "Kreislaufanlagen, die Krebstiere produzieren". Die Jahresproduktion lag bei insgesamt 36 Tonnen. Zum Vergleich: Der deutsche Einzelhandel verkaufte 2017 rund 413 500 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte. Sven Damm will in seiner Anlage künftig elf Tonnen pro Jahr produzieren.