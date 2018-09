Brandenburger feiern Dorf- und Erntefest in Neuzelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuzelle (dpa/bb) - Mehrere tausend Besucher werden am Wochenende beim 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest in Neuzelle (Oder-Spree) erwartet. Zum Auftakt gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche. Die Landwirte wollen auch auf ihre wirtschaftliche Situation aufmerksam machen. Durch die widrigen Wetterverhältnisse müssen sie große Einbußen bis hin zu Totalausfällen verkraften.

Zu der Veranstaltung gehören unter anderem ein Regional- und ein Handwerkermarkt. Vorgeführt wird auch alte und neue Agrartechnik. 750 Teilnehmer haben sich nach Angaben des Amtes Neuzelle als Organisator für den traditionellen Festumzug angemeldet. Zudem präsentieren sich Vereine und Agrarbetriebe der Region.