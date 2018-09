Weinlese in Schleswig-Holstein hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nieblum/Grebin (dpa/lno) - Die Weinlese im nördlichsten Bundesland hat begonnen. Die Winzer erwarten eine gute Qualität. "Dieser Jahrgang zeigt einmal mehr, dass Weinanbau in Schleswig-Holstein genauso funktioniert, wie in traditionellen Anbaugebieten", sagte der rheinland-pfälzische Winzer Steffen Montigny, der nicht nur in Bretzenheim an der Nahe, sondern auch in Grebin im Kreis Plön ein Weingut betreibt. Auch Steffen Roeloffs vom Weingut Waalem auf Föhr ist zufrieden mit seinen Trauben und den Weinbauerfolgen auf der Insel. Er will seine Anbaufläche im kommenden Jahr noch erweitern.

Insgesamt darf in Schleswig-Holstein auf 29,5 Hektar kommerzielle Wein angebaut werden, wie das zuständige Verbraucherschutzministerium in Kiel mitteilte. Mittlerweile gibt es in Schleswig-Holstein Anbau auf den Inseln Sylt, Föhr und Fehmarn, am Westensee, Malkwitz, Bargteheide, Strande, Neuwittenbek und Grebin. Bundesweit wird auf rund 100 000 Hektar Wein angebaut.