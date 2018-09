133 Gärtner haben Abschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - 133 frisch gebackene Gärtner aus Schleswig-Holstein freuen sich über ihren Gesellenbrief - sie erhalten ihn bei einer Freisprechung in der Stadthalle in Neumünster. Der Festakt ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landwirtschaftskammer und der Berufsverbände, denn der Gartenbau ist ein bedeutender Wirtschaftszweig in Schleswig-Holstein. Dazu zählen besonders die Baumschulen im Kreis Pinneberg und der Gemüsebau in den Marschen. Auch Zierpflanzen- und Obstanbau sowie Produktion von Weihnachtsbäumen und Sportrasen gehört dazu.