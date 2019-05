Frostige Mainächte hinterlassen Spuren auf Obstplantagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die frostigen Mainächte haben in Obstgärten und -plantagen in Mecklenburg-Vorpommern ihre Spuren hinterlassen. Viele Blüten sind erfroren. "Die Frostschäden sind offensichtlich", sagte der Obstbau-Berater Rolf Hornig in Schwerin. Für verlässliche Aussagen über das Ausmaß sei es noch zu früh. Das Unternehmen Boddinobst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) als einer der großen Apfelanbauer im Nordosten habe bereits mindestens zehn Nächte lang die Frostschutzberegnung in Gang gesetzt. Die Blüten sind eisumhüllt vor tieferen Temperaturen geschützt. "Das zeigt, was es in diesem Jahr für ein riesiger Aufwand ist, Früchte an die Bäume zu bekommen", sagte Hornig. Hinzu komme, dass die Bienen seit Anfang Mai keine guten Bedingungen hätten. Es sei einfach zu kalt.