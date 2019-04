Bauernverband: Erste Trockenschäden auf Feldern und Wiesen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Die Trockenheit hat auf Äckern und Wiesen mit sandigen Böden bereits Schäden angerichtet. Vor allem die jungen Zuckerrübenpflanzen bräuchten dringend Regen, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Neubrandenburg. Auch der Raps, der gerade zu blühen beginnt, und der Mais, dessen Aussaat in diesen Tagen abgeschlossen wird, benötigten dringend Wasser. "Gerste und Weizen können die Trockenheit in der Regel ein wenig länger kompensieren, aber auch diese Pflanzen stoßen bald an ihre Grenzen", sagte die Sprecherin. Auch Gräser leiden unter dem Wassermangel. Auf Wiesen und Weiden sei bisher kaum Wachstum zu verzeichnen, hieß es. Schon im trockenen Vorjahr gab es wenig Futter. Jetzt warten Tierhalter dringend auf den neuen Aufwuchs.