Zahl der Bio-Betriebe in Bayern wächst weiter

München/Nürnberg (dpa/lby) - In Bayerns Landwirtschaftschaft gibt es immer mehr Bio-Betriebe. Die Zahl der Bio-Bauern und der ökologisch bewirtschafteten Fläche habe auch im vergangenen Jahr zugenommen, teilte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Sonntag vor der Nürnberger Messe Biofach 2019 (13. bis 16. Februar) mit.

Laut Kaniber haben allein im vergangenen Jahr mehr als 800 Betriebe im Freistaat auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Damit sei deren Gesamtzahl auf rund 9900 Betriebe gestiegen, die zusammen 345 000 Hektar nach ökologischen Vorgaben bewirtschaften. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das ein Plus von neun Prozent bei den Betrieben, bei der Fläche sogar um 17 Prozent.

"Wir rechnen damit, dass wir noch in diesem Jahr die Zahl von 10 000 Betrieben in Bayern überschreiten werden", sagte Kaniber. Insgesamt werden in Bayern rund zehn Prozent der Betriebe und der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Bayern ist damit nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums das größte deutsche Erzeugerland ökologischer Lebensmittel.