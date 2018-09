Experte: Verendete Wildschweine dem Veterinäramt melden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Belgien hat ein Experte an die Bürger appelliert, wachsam zu sein und verendete Wildschweine sofort zu melden. "Das Tier nicht anfassen und unbedingt liegenlassen, weil jeder Transport den Erreger noch weiter verbreitet", sagte Albert Hortmann-Scholten von der niedersächsischen Landwirtschaftskammer am Freitag. Wer ein totes Wildschwein gefunden habe, solle ein Handy-Foto zur Dokumentation machen und den genauen Fundort unverzüglich dem nächsten Kreisveterinäramt mitteilen. "Je schneller wir einen Befund haben, desto eher können wir entscheiden, was zur Prävention zu tun ist", sagte Hortmann-Scholten. Äußere Erkennungszeichen dafür, dass ein Tier an der Afrikanischen Schweinepest verendet sei, gebe es nicht.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass 60 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze in Belgien die Seuche bei tot gefundenen Wildschweinen festgestellt worden war. Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die Wild- und Hausschweine betrifft und für sie tödlich sein kann. Für den Menschen ist sie ungefährlich.