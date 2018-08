Sächsischer Weinbauverband geht von guter Ernte aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meißen (dpa/sn) - Rund zwei Wochen nach dem Beginn der sächsischen Weinlese gehen die Winzer erst einmal von einer guten Ernte aus. "Wir haben sehr gesunde Trauben", sagte Michael Thomas, Vorstandsmitglied im Weinbauverband Sachsen, am Dienstag in Meißen. Man stehe aber noch am Beginn der Ernte - Gewissheit habe man erst, wenn die Weine im Keller sind. Wegen der anhaltenden Wärme hatte die Weinlese in Sachsen in diesem Jahr bereits Anfang August und damit früher als üblich begonnen.