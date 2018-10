Aktionsplan mit 42 Maßnahmen für mehr Öko-Landwirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bis auf ein Fünftel soll der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen in Rheinland-Pfalz steigen, die nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Das ist erklärtes Ziel der Landesregierung. Derzeit liegt der Anteil nach Angaben des Umweltministeriums bei etwa zehn Prozent, in den vergangenen zehn Jahren hat er sich schon verdoppelt. Wie die weitere Steigerung geschafft werden soll, wird Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) heute in Mainz erläutern. Dann stellt sie den ersten Öko-Aktionsplan des Landes vor. Dieser soll insgesamt 42 einzelne Maßnahmen umfassen.

Angekündigt hatte Höfken den Plan schon im vergangenen Jahr. Damals betonte sie, dass die Nachfrage nach möglichst unbelasteten Lebensmitteln aus heimischer Produktion groß sei. Ökologische Landwirtschaft mache zudem stabilere und gerechtere Preise für die Bauern möglich und leiste einen Beitrag zum Boden- und Klimaschutz.

Bei der Vorstellung des Aktionsplans am Freitag wird auch Ralph Dejas sein. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ökologischer Landbau Rheinland-Pfalz/Saarland erläutert die Situation in der Branche. Es wird auch vorgestellt, wie in einer Kindertagesstätte das Essen auf Bio-Lebensmittel umgestellt wurde.