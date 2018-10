Agrarministerium: Zukunft für Schweinehochhaus eher düster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Tierhaltung im umstrittenen Schweinehochhaus in Maasdorf im Kreis Anhalt-Bitterfeld steht aus Sicht des Agrarministeriums vor einer ungewissen Zukunft. Die Aussichten seien eher düster, sagte Agrarstaatssekretär Ralf-Peter Weber am Dienstag. Das habe mehrere Gründe. So laufe ein Verfahren wegen entdeckter Missstände, das in einem Tierhaltungsverbot enden könnte. Auch geplante strengere Vorgaben für Schweinehalter spielten eine Rolle. Die mehr als 50 Jahre alte Anlage wurde vom Betreiber geräumt und eine Sanierung angekündigt. Tierschützer fordern ein Ende des Schweinehochhauses. Das Deutsche Tierschutzbüro übergab Weber am Dienstag eine entsprechende Petition mit 281 882 Unterschriften.