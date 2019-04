Gurkenanpflanzung im Spreewald hat pünktlich begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Im Spreewald in Südbrandenburg hat pünktlich und ohne Probleme die Aussetzung der Gurkenpflanzen begonnen. "Im vergangenen Jahr war der Start holprig, weil es nach der langen Kältezeit Anfang April ganz plötzlich warm wurde und die Saisonkräfte gar nicht so schnell zur Verfügung standen", sagte der Marketingleiter des Spreewaldvereins aus Lübben (Dahme-Spreewald), Andreas Traube der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr laufe alles normal an.

Nach Angaben von Traube fällt die Anbaufläche in diesem Jahr kleiner aus. Im vergangenen Jahr wurden im Spreewald auf rund 560 Hektar Gurken angebaut, in diesem Jahr sei es mit rund 470 Hektar etwas weniger Anbaufläche. Der Spreewaldverein erwartet für dieses Jahr einen Ertrag von bis zu 30 000 Tonnen Einlege- und Schälgurken.