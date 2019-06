Saison für Spargelbauern bislang zufriedenstellend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kutzleben (dpa/th) - Das regnerische und oft kühle Wetter im Mai hat den Thüringer Spargelbauern in der laufenden Erntesaison in die Karten gespielt. Die Zwischenbilanz falle recht gut aus, sagte der Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, Jan-Niclas Imholze. Das gelte sowohl für die Menge als auch für die Qualität des bislang gestochenen Spargels. "Keine Überproduktion wie bei der Hitze im vergangenen Jahr, deshalb konnten wir auch ganz gute Preise erzielen." Der Betrieb im Unstrut-Hainich-Kreis bewirtschaftet zwei Drittel der insgesamt etwa 300 Hektar Agrarfläche in Thüringen. Die Spargelsaison endet traditionell am 24. Juni.