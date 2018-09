Gute Aussichten für rheinland-pfälzische Apfelbauern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Warme Temperaturen und Sonnenschein bescheren den Landwirten in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr Äpfel als im Vorjahr. "Die Apfelernte fällt in diesem Jahr sehr gut aus, weil erstens die Obstbäume tief wurzeln und ihnen die Trockenheit nicht geschadet hat", sagte Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz. Zweitens habe das warme und sonnige Wetter die Fruchtreife und den Fruchtzuckergehalt gefördert. "Die Qualitäten sind daher auch sehr gut." Die jeweiligen Sorten könnten ihre Merkmale wie fruchtig, süß, herb und dergleichen gut ausbilden.

Das Statistische Landesamt in Bad Ems rechnet im Vergleich mit dem Vorjahr mit einer deutlich größeren Erntemenge in diesem Jahr. Die Behörde gab zuletzt im Juli eine Vorschätzung von etwa 40 970 Tonnen Äpfel ab. Im vergangenen Jahr wurden den Statistikern zufolge nur rund 10 122 Tonnen der Früchte geerntet.