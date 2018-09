Weltmeister im Pflügen werden gekürt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - Die besten Pflüger der Welt werden heute in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) gekürt. Teilnehmer aus rund 27 Nationen messen sich bei den 65. Weltpflügermeisterschaften auf Hofgut Einsiedel. Die Weltmeisterschaft wird zum vierten Mal in Deutschland ausgetragen. Am Samstag wurden die Besten auf dem Stoppelfeld - ein abgeernteter Getreide-Acker - ermittelt. Heute messen sich die Teilnehmer beim Pflügen auf Grasland. Danach sollen die Sieger beider Disziplinen geehrt werden.