Spargelsaison ist offiziell eröffnet worden

Kirchdorf (dpa/lni) - Mit der Proklamation der neuen Spargelkönigin Astrid Unger in Kirchdorf ist die Spargelsaison in Niedersachsen offiziell eröffnet worden. Die gut 350 Spargelanbauer in dem Bundesland hoffen auf ein besseres Jahr als 2018: In der vergangenen Saison hatte das andauernd heiße und trockene Wetter für Verluste gesorgt. Die Erntemenge sank von knapp 30 000 Tonnen im Jahr 2017 auf rund 27 500 Tonnen. 22 Prozent der deutschen Spargelernte kommt aus Niedersachsen. Das Edelgemüse wird nach Angaben der Landwirtschaftskammer auf einer Anbaufläche von 6138 Hektar erzeugt. Hauptanbaugebiete sind die Regionen um Nienburg, Lüneburg, Uelzen und Osnabrück.