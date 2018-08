Ministerium: 400 Millionen Euro Dürreschäden für Bauern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Dürreschäden für die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein belaufen sich nach vorläufigen Angaben des Agrarministeriums in Kiel auf schätzungsweise 422 Millionen Euro. Dies geht aus einem Schreiben an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grundlage dieser Schätzung seien Daten des Statistikamtes Nord, der Landwirtschaftskammer und der ehrenamtlichen Ernteschätzer. Im Landesdurchschnitt seien Ernteschäden von 30 bis 35 Prozent zu befürchten, allerdings mit einer großen Bandbreite zwischen den Betrieben. Das Ministerium geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Betriebe einen Schaden von mehr als 30 Prozent verzeichnet.