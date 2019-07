Bauernverband peilt Veränderungen im Ackerbau an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Bauernverband in Schleswig-Holstein will in der landwirtschaftlichen Produktion neue Akzente setzen. Einzelheiten zum Ackerbau will Verbandspräsident Werner Schwarz am Donnerstag in Kiel erläutern. Um den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln soll es dabei ebenso gehen wie um die Fruchtfolge und die biologische Vielfalt. Der Landesbauernverband hatte vor gut zwei Jahren ein Positionspapier vorgelegt, mit dem er sich vor dem Hintergrund von Umweltbelastungen und verändertem Verbraucherverhalten zu Veränderungen in der Produktion bekannte. Dem sollen jetzt weitere Schritte folgen.