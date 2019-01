Bauernverband nach Krisenjahr 2018 wieder optimistisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Trotz erheblicher Einbußen in den Vorjahren sind die Landwirte in Schleswig-Holstein für 2019 zuversichtlich. "Unsere Berufskollegen sind einfach Optimisten", sagte Bauernverbandspräsident Werner Schwarz am Donnerstag in Kiel. Die Herbstbestellung sei gut verlaufen. "Die Saaten stehen gut." 2018 hatten die Landwirte im Norden die schlechteste Ernte seit 42 Jahren eingefahren. Zehn Monaten Nässe waren vier Monate Dürre gefolgt, mit beträchtlichen Ernteeinbußen als Konsequenz. Bis Mitte Dezember gingen beim Landwirtschaftsministerium 1075 Anträge von Bauern auf Dürrehilfe ein. Sie meldeten Schäden in Höhe von rund 68 Millionen Euro. Diese können zur Hälfte erstattet werden. Das Ministerium schätzte die Gesamtschäden im Land für 2018 auf 422 Millionen Euro.