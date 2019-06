Hagel beschädigt viele Äpfel auf Obstplantagen im Alten Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jork (dpa/lni) - Unwetter mit Hagelschauern haben große Schäden an den Obstplantagen des Alten Landes hinterlassen. Bei den heftigen Schauern am Samstag hätten Hagelkörner münzgroße Dellen an Äpfeln hinterlassen, sagte Karsten Klopp vom Obstbauzentrum Esteburg in Jork am Dienstag. Im Gebiet zwischen den Flüssen Este und Lühe seien rund 100 Betriebe betroffen, nur 40 Prozent seien gegen derartige Schäden versichert. Das genaue Ausmaß werde noch erfasst und sei bisher nicht abzusehen. "Die Preise stehen jetzt noch nicht fest, denn die Erntezeit ist Ende August/Anfang September", sagte Knopp. Erst dann werde sich zeigen, welche Äpfel in den Verkauf gehen könnten oder nur noch für Most verwendet werden sollten.