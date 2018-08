Deutschlands große Schafbockauktion startet in Husum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - In Husum startet heute der landesweite Schafmarkt. Rund 700 Zuchtböcke und Zuchtschafe werden bis Sonnabend in den Messehallen prämiert und anschließend versteigert. Die Schafbockauktion in Husum gibt es seit mehr als 60 Jahren. Sie gilt bundesweit als einer der größten Viehmärkte seiner Art und lockt zahlreiche Züchter aus ganz Deutschland an die Nordsee. Sie können in Husum bereits für wenige hundert Euro einen Zuchtbock ersteigern. Wer jedoch einen Preisträger mit nach Hause nehmen will, muss mit einem vierstelligen Eurobetrag rechnen, heißt es beim Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schafzüchter.