Experten: App zum Tierwohlmanagement im Schweinestall

Gremmerup (dpa/lno) - Datensammeln im Schweinestall: Die Landwirtin Nele Bielfeldt aus Gremmerup (Kreis Schleswig-Flensburg) entwickelt gemeinsam mit Projektpartnern aus Praxis und Wissenschaft eine App zum Tierwohlmanagement. Zurzeit werden unter anderem verschiedene Indikatoren gesucht, anhand derer valide das Wohlbefinden der Tiere gemessen werden kann, wie Bielfeldt, Projektmanagerin von "DigiPig" sagte. Wiederkehrende und aktuell kritische Phasen, insbesondere in der Mast, sollen erkannt und abgestellt werden können. So soll das Tierwohl gefördert und die ökonomische Nachhaltigkeit der Landwirtschaft unterstützt werden.

Das Projekt "DigiPig" ist eines von derzeit 29 Projekten der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) in der Landwirtschaft, die in Schleswig-Holstein gefördert werden. Die EIP hat eigenen Angaben zufolge das Ziel, mehr Nachhaltigkeit und Effizienz in die Landwirtschaft zu bringen. In sogenannten Operationellen Gruppen arbeiten unter anderem Landwirte, Wissenschaftler, Berater und Wirtschaftspartner gemeinsam an der Entwicklung und Erprobung einer Innovationsidee.

Das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium stellt bis 2020 zehn Millionen Euro für EIP-Projekte zur Verfügung. Die Projekte umfassen viele Bereiche der Landwirtschaft vom digitalen Tierwohl-Check bis hin zur technischen Aufbereitung von Gülle vor dem Einsatz in Biogasanlagen und dem Weidemanagement.