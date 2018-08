Lese hat so früh begonnen wie nie: Solaris und Frühburgunder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heppenheim (dpa/lhe) - Die Weinlese in Hessen hat an der Bergstraße begonnen. "Wir sind so früh wie noch nie", sagte der Geschäftsführer der Bergsträsser Winzergenossenschaft, Otto Guthier. Am Dienstagmorgen seien zunächst an der Lage Heppenheimer Stemmler rund 3200 Kilogramm der pilzwiderstandsfähigen und sehr frühreifen weißen Solaris-Traube geerntet worden. Sie hätten 112 Grad Oechsle, normal seien 80 bis 100. "Dies spricht für einen guten Jahrgang." Anschließend wurden schätzungsweise 6000 Kilo Frühburgunder gelesen - der Oechsle-Grad betrug mehr als 90.

Beim Rotwein sei eine "super Ernte" zu erwarten, sagte Guthier. Beim Weißwein hänge es wegen der lang anhaltenden Trockenheit sehr vom Standort und dem Alter der Reben ab. Bei jüngeren Anlagen insbesondere mit Sandböden gebe es deutliche Trockenschäden. Der Wassermangel führe auch dazu, dass nicht nur besonders viele Wespen und Bienen, sondern sogar Rehe an die Trauben gingen.

Mit rund 456 Hektar ist die Bergstraße - inklusive Weininsel Groß-Umstadt - das kleinste der 13 Weinanbaugebiete in Deutschland. Gut die Hälfte gehört zur Genossenschaft Bergstraße. Aus rund 70 Prozent der Trauben wird Weißwein gemacht. Am stärksten verbreitet ist der Riesling mit 45 Prozent, gefolgt von Spät- und Grauburgunder.