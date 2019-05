Prinzessin, Politiker und Kinder legen Knollen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heichelheim (dpa/th) - Gemeinsam mit Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (beide Linke) haben rund 80 Grundschüler Knollen in die Erde gepflanzt. Beim traditionellen Kartoffellegen in Heichelheim (Landkreis Weimarer Land) am Mittwoch startete auch die Amtszeit für die neue Kartoffelprinzessin Vanessa I.. In den Ackerboden kamen wieder drei verschiedenen Kartoffelsorten: Bernina, Lilly und Gala sind die Finalistinnen um den Titel "Thüringer Kartoffel des Jahres 2019".

Die Anbaufläche für Kartoffeln wird in Thüringen immer kleiner. 2018 lag sie bei 1600 Hektar. Im vergangenen Jahr führten Trockenheit und Hitze laut Landwirtschaftsministerium zusätzlich zu extremen Ertragsausfällen. Die Ernte fiel um 40 Prozent geringer aus als im Durchschnitt der vergangenen acht Jahre. Für die Versorgung der Thüringer Haushalte sei jedoch genügend regionale Ware verfügbar, hieß es.