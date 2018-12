Vier Betriebe wegen Verdachts auf belastetes Futter gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach dem Fund von belastetem Geflügelfutter in Niedersachsen sind derzeit noch vier Betriebe gesperrt. 107 seien bereits wieder freigegeben, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mit. Anfang November war bekannt geworden, dass Lackabsplitterungen in Verladezellen eines Futtermittelherstellers aus dem ostwestfälischen Minden Verunreinigungen verursacht hatten. Nach Angaben des zuständigen Landesamtes in Nordrhein-Westfalen handelt es sich bei der Belastung um ein PCB-Gemisch.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung aber unwahrscheinlich. Wie das niedersächsische Ministerium weiter mitteilte, laufen abschließende Ermittlungen in den noch betroffenen Betrieben sowie Untersuchungen von Futtermittel- und Lebensmittelproben.