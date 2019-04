Protestierende Landwirte bremsen Ministerin Klöckner aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Protestierende Bauern haben die Ankunft von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei einer Agrartagung in Hannover verzögert. Mit Dutzenden Traktoren waren die Landwirte am Dienstag vor Schloss Herrenhausen vorgefahren, um gegen die auf Bundesebene von Klöckner geplante Verschärfung der Düngeregeln zu demonstrieren. "Düngerecht wirken lassen statt verschärfen", stand auf einem Transparent, "Ohne uns werden Sie nicht satt" auf einem anderen, und auf einem Schild an einem Traktor hieß es "Bauern Sündenbock für alles".

In der niedersächsischen CDU war bereits am Wochenende deutliche Kritik an der Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung und an Klöckner laut geworden. Zum Auftakt der Agrartagung weigerten sich Klöckner und ihre niedersächsische Amtskollegin Barbara Otte-Kinast (CDU), öffentlich zu dem Düngeprotest der Landwirte Stellung zu nehmen. Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke drückte der Bundesministerin eine Protestresolution in die Hand, mit der das Landvolk eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung ablehnt.