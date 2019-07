Landvolk: Bauern sind auf Brachflächen für Futter angewiesen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Präsident des Landvolks Niedersachsen sieht in der erlaubten Nutzung von Brachflächen für den Tierfutterbedarf eine Erleichterung angesichts der Trockenheit. "Eine kleine Hilfe für einige ist es schon, natürlich bei weitem nicht für alle", sagte Albert Schulte to Brinke am Mittwoch. Er reagierte damit auf eine Freigabe des Landwirtschaftsministeriums, wonach auf Antrag Landwirte nicht genutzte Brachflächen für die Gewinnung von Futter nutzen dürfen. Normalerweise dürfen nach EU-Recht die Pflanzen dieser Wiesen nicht verfüttert werden, nur Wanderschafe dürfen darauf weiden.

Viele Landwirte müssen bestimmte Anteile ihrer Flächen als ökologische Vorrangflächen brach liegen lassen, um EU-Direktzahlungen zu bekommen. Die oft wie Blümchenwiesen aussehenden Brachflächen sollen der Artenvielfalt bei Insekten und Blumen dienen.

Vor allem Rinderhalter haben bei dem trockenen Wetter Sorgen, genügend Futter für ihre Kühe zu bekommen. Der erste Schnitt in diesem Jahr sei noch gut gewesen, aber inzwischen sei es in vielen Regionen Niedersachsens zu trocken, sagte Schulte to Brinke.

Er räumte allerdings ein, dass die Freigabe der Brachflächen in Regionen, die besonders von der Trockenheit betroffen sind, nur wenig helfe, weil auch auf diesen Blumenwiesen die Pflanzen kaum wachsen. "Wenn es nicht regnet, dann hilft es in der Tat nicht viel, aber wenn noch Niederschläge Ende Juli und Anfang August kämen, würde es noch was helfen", sagte Schulte to Brinke.