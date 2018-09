Hamburger Bienen zählen zu den fleißigsten in Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Imker in Hamburg konnten in diesem Sommer pro Bienenvolk rund 21,3 Kilogramm Honig ernten. Damit lagen die Erträge fast vier Kilogramm über dem Bundesdurchschnitt von 17,7 Kilogramm, wie aus einer deutschlandweiten Erhebung des Fachzentrums für Bienen und Imkerei aus Rheinland-Pfalz hervorgeht. Deutschlandweite Spitze waren in diesem Sommer die Bienen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ernteten die Imker pro Bienenvolk im Schnitt fast 25 Kilogramm Honig.

Für die Erhebung hat das Fachzentrum die Ertragszahlen tausender Imker in Deutschland gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Sommertracht, also auf die Menge an Honig, die von den Bienen in den Sommermonaten zusammengetragen wurde.

Die Ertragsmengen sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Dieses Jahr hat beispielsweise das warme Wetter im Frühling vielerorts dafür gesorgt, dass etliche Pflanzen sehr früh Blüten getragen haben und in den Sommermonaten bereits verblüht waren.