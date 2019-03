Fichten in Hamburg wieder von Borkenkäfern befallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hofft auf einen feuchten Frühling - zumindest was die Borkenkäfer angeht. Der Forstschädling hat auch im vergangenen Jahr wieder Schäden angerichtet, wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte. Sie ließen sich wirtschaftlich aber noch nicht beziffern. Nach ersten Erkenntnissen beziehen sich die Schäden aber auf kleinere Flächen, wie die Behörde weiter mitteilte.

Entscheidend werde nun die Entwicklung der Borkenkäferpopulation in diesem Frühjahr sein. Eine explosionsartige Vermehrung und mehrere Borkenkäfergenerationen könnten flächige Verluste an den älteren Fichten verursachen, teilte die Behörde mit. Ein feuchtes und nasskaltes Frühjahr könnte hingegen die erste Borkenkäfergeneration ein wenig in Schach halten. Der Borkenkäfer greift vor allem Fichten an. Die Baumart hat in Hamburg einen Flächenanteil von sechs bis sieben Prozent der Gesamtwaldfläche, der Anteil der Fichtenreinbestände, die am stärksten gefährdet sind, lag 2016 bei zwei bis drei Prozent.