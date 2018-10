Anbau von Kräutern und Arzneipflanzen kommt langsam in Mode

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gülzow (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine wachsende Tendenz zum Anbau von Kräutern und Arzneipflanzen. "Insbesondere im Zuge der Diskussion um Biodiversität und den Insektenschutz in der Landwirtschaft nimmt das Interesse an blühenden Kulturen und damit auch an Arzneipflanzen spürbar zu", sagte der Sprecher der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in Gülzow (Landkreis Rostock), Torsten Gabriel, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings seien Anbau und Verarbeitung von Phytopharmaka, das sind pflanzliche Arzneimittel, an ein erhebliches Know-how und spezielle Investitionen gebunden. Eine begleitende Beratung sei in der Regel notwendig.

Erst am Dienstag war im Breesener Moor im Biosphärenreservat Schaalsee der Anbau des Sonnentaus vorbereitet worden. Er soll vom Frühjahr 2019 an auf 3,5 Hektar angepflanzt werden. Die fleischfressende Pflanze gilt als Heilmittel, insbesondere gegen Atemwegserkrankungen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die Paludikultur, also die Landwirtschaft auf nassen Moorflächen, nicht nur Theorie sei, sondern in Mecklenburg-Vorpommern mit Leben gefüllt werde.