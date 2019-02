Ministerpräsident Weil besucht Schlachthof in Garrel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garrel (dpa/lni) - Nach den schlechten Schlagzeilen aus der Schlachthofbranche in den vergangenen Monaten will sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) selber ein Bild machen. Er besucht heute den Schlachthof der Böseler Goldschmaus GmbH in Garrel bei Cloppenburg. Dieser Schlachthof gilt für den Umgang mit osteuropäischen Werkvertragsarbeitern als Musterbetrieb: Für das Kerngeschäft wurden die Werkarbeiter fest eingestellt; das Unternehmen baut für sie auch Wohnungen.

Neben Meldungen über Tuberkulose-Erkrankungen bei osteuropäischen Werkarbeitern und nach wie vor schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen für diese hatten auch Anzeigen von Tierschützern wegen Tierquälereien in einigen Betrieben die Schlagzeilen bestimmt. Laut Staatskanzlei ist das der Anlass für den Besuch Weils. Er trifft sich in Garrel mit dem katholischen Prälat Peter Kossen und dem Oldenburger NGG-Sekretär Matthias Brümmer.