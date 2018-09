Bodensee-Äpfel in diesem Jahr besonders schmackhaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bodman-Ludwigshafen (dpa/lsw) - Die vielen Sonnenstunden in diesem Jahr dürften für besonders leckere Äpfel gesorgt haben. Heute eröffnet die Obstregion Bodensee e. V. in Bodman-Ludwigshafen die diesjährige Apfelsaison. Die Ernteerwartungen am Bodensee sind gut, verriet Geschäftsführer Dietmar Bahler vorab. Das Spitzen-Apfeljahr von 2014 werde sich mengenmäßig wohl nicht wiederholen - damals wurden am Bodensee 279 000 Tonnen Äpfel geerntet. Aber dafür rechne man in diesem Jahr wegen des guten Wetters mit besonders schmackhaften Äpfeln.

Für ganz Baden-Württemberg hatte das Statistische Landesamt Anfang August eine Apfelernte von rund 411 000 Tonnen prognostiziert. Fast die Hälfte davon bestreiten demnach die Hauptsorten Elstar (56 500 Tonnen), Jonagold (47 400 Tonnen), Gala (38 800 Tonnen) und Braeburn (36 400 Tonnen). Der Elstar, der als Lieblingsapfel der Deutschen gilt, ist auch Spitzenreiter am Bodensee.