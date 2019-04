Thüringens Gärtner öffnen ihre Gewächshäuser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Hobbygärtner können sich heute bei Gartenbauprofis über neue Trends bei der Bepflanzung von Beeten und Balkonen informieren. 33 Gärtnereien beteiligen sich nach Angaben des Gartenbau-Verbandes an der Aktion. Sie öffnen ihre Gewächshäuser oder zeigen Musterpflanzungen für sonnendurchflutete oder schattige Standorte.

Nach Verbandsangaben spielen zunehmend Beet- und Balkonpflanzen für extreme Trockenheit eine Rolle. Weitere Trends seien Naschgemüse für Balkongärten, nektarreiche Blühpflanzen für Bienen und Insekten sowie Kräuter.

Am "Tag der offenen Gärtnereien" beteiligen sich Betriebe unter anderem in Erfurt, Gera, Dornburg, Bad Köstritz, Bad Langensalza, Ellrich, Marksuhl, Waltershausen, Weimar oder Wutha-Farnroda. Darunter sind auch Traditionsbetiebe wie die seit 100 Jahren bestehende Gärtnerei Schröpfer in Erfurt.

Nach Angaben des Agrarministeriums werden in Thüringen jährlich etwa 9,3 Millionen Pflanzen speziell für Beete und Balkone herangezogen. 52 Gärtnereien seien auf Blumen und Zierpflanzen spezialisiert.