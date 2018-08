Schätzung: Dürreschäden von 43 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Erste Schätzungen gehen nach Angaben der SPD-Agrarpolitikerin Dagmar Becker von Dürreschäden in Höhe von 43 Millionen Euro in Thüringen aus, für die staatliche Hilfen möglich sind. Es handele sich dabei um einen vorläufigen Wert, der sich aus der vom Agarministerium gestarteten Befragung der Betriebe ergeben habe, sagte Becker am Mittwoch in Erfurt.

Die SPD-Abgeordnete sowie Vertreter der anderen Landtagsfraktionen plädierten für schnelle Hilfen für die Agrarbetriebe, die mindestens 30 Prozent ihrer sonst üblichen Einnahmen durch die Ernteausfälle wegen der wochenlangen Trockenheit verlieren. Die AfD-Fraktion will die Dürrehilfen am kommenden Mittwoch zum Thema im Landtag machen.