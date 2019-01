Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Knapp zwei Wochen vor Beginn der Ernährungsmesse informiert Agrarministerin Birgit Keller (Linke) über Leckereien und andere Produkte aus Thüringer Herstellung auf der Internationalen Grünen Woche Berlin. Am heute gibt Keller in Erfurt gemeinsam mit Marko Wolfram eine Übersicht über die Vertreter am Thüringer Gemeinschaftsstand auf der Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse. Der SPD-Politiker Wolfram ist Landrat des diesjährigen Schwerpunktlandkreises Saalfeld-Rudolstadt. Die Messe beginnt am 18. und dauert bis zum 27. Januar. Sie wird auch gerne zum touristischen Werben genutzt. Die Ernährungsbranche gehört zu Thüringens wichtigen Wirtschaftszweigen.