Mehr ökologische Landwirtschaftsflächen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Der Anteil ökologischer Landwirtschaftsflächen in Thüringen wird größer. Mit knapp 47 000 Hektar machten sie 2018 sechs Prozent der gesamten Agrarfläche aus, wie das Landwirtschaftsministerium am Samstag mitteilte. Das waren rund 6000 Hektar mehr als im Vorjahr. "Die Förderung und die enge Kooperation zwischen Landwirten und Behörden hat dazu beigetragen, dass der Ökolandbau in nur zwei Jahren in der Fläche um fast 25 Prozent gewachsen ist", sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke). Das Ministerium bezog sich bei seinen Angaben auf vorläufige Zahlen vom Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR).