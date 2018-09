Mehr als 300 Aussteller bei den Grünen Tagen Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei den 10. Grünen Tagen Thüringen werden rund 1000 Tiere auf dem Messegelände in Erfurt zu sehen sein. Auf der Landwirtschaftsmesse vom 21. bis 23. September werden bis zu 30 000 Besucher erwartet. Nach Angaben der Erfurter Messe ist das rund 50 000 Quadratmeter große Gelände mit rund 300 Ausstellern zur Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft in diesem Jahr komplett ausgebucht. Details zu den Höhepunkten der Schau sollen am Mittwoch (12.00 Uhr) bekanntgegeben werden. Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (Linke) und der Präsident des Thüringer Bauernverbandes wollen dazu informieren.