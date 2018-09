Agrar - Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Rund 300 Aussteller wollen auf den 10. "Grünen Tagen Thüringen" die Leistungsfähigkeit der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft demonstrieren. Auch Probleme sollen dabei nicht ausgespart werden. "Die Messe Erfurt verwandelt sich drei Tage lang in Thüringens größten Marktplatz", erklärte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) am Mittwoch. Die Grünen Tage dauern von Freitag bis Sonntag. Das rund 50 000 Quadratmeter große Gelände ist nach Veranstalterangaben komplett ausgebucht. Rund 1000 Tiere werden zu sehen sein.

Thüringens Bauernverbandspräsiden Klaus Wagner forderte, höhere Ansprüche an Tierhaltung und Umweltschutz müssten sich in höheren Preise niederschlagen. "Wir Landwirte arbeiten seit Jahren an der Kante der Unwirtschaftlichkeit."