Getreideanbau in Thüringen ausgedehnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Auf Thüringens Feldern wächst mehr Getreide, aber weniger Winterraps. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte, bestellten die Bauern in diesem Jahr auf knapp 69 Prozent der 605 000 Hektar umfassenden Ackerfläche Getreide. Damit stünden zur diesjährigen Ernte 22 700 Hektar Getreide im Feld, sechs Prozent mehr als im Vorjahr. So wurden mehr Winterweizen, mehr Wintergerste und auch mehr Roggen angebaut.

Hingegen sank die Anbaufläche für Winterraps um 33 300 auf 81 700 Hektar. Das sei ein Rückgang von 29 Prozent. Auch weniger Ölfrüchte bauten die Landwirte in diesem Jahr an. Rund 14 300 Hektar des Thüringer Ackerlandes wurden mit einem Anspruch auf Beihilfe für die Bauern in diesem Jahr stillgelegt. Das seien etwa 1000 Hektar weniger als im Vorjahr.